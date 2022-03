Alençon. Après-Covid-19 : la Ville veut favoriser l'usage de la bicyclette

Et si l'épidémie de Covid-19 changeait vos habitudes ? Notamment de transport. Et si la vie d'après n'était plus tout à fait comme celle d'avant ? Beaucoup de villes réfléchissent à promouvoir, quand c'est possible, l'usage du vélo. Par exemple à Alençon, 2,5 millions d'euros vont être investis dans un "plan de relance" local qui doit être voté fin mai, dont 360 000 € seraient affectés au développement des infrastructures cyclables. La Ville réfléchit aussi à une aide à l'achat de vélos électriques.