Orne. Les distributions de masques se poursuivent dans les communes

Face à l'épidémie de Covid-19, les distributions de masques, à l'initiative des communes, se poursuivent dans l'Orne. Par exemple à L'Aigle ce mercredi 13 mai, 400 masques ont été distribués aux bénéficiaires de l'aide alimentaire.

À Flers, la plupart des foyers ont reçu deux masques dans leur boîte aux lettres. Les habitants pourront en récupérer d'autres, à la salle du Forum, les jeudi 14 et vendredi 15 mai de 10 heures à 20 heures : en guise de justificatif de domicile, il faut apporter sa feuille de taxe d'habitation ou un avis de situation CAF. À Argentan, distribution également le jeudi 14 mai, pour les 50 ans et plus, au Hall du champ de foire, de 13 h 30 à 18 heures. À Alençon, la distribution aura lieu du samedi 16 au mardi 19 mai.