Le Havre. Reprise des randonnées : la Fédération donne des consignes

Avec le déconfinement, nos déplacements et nos loisirs sont facilités. Cette semi-liberté était attendue par les randonneurs. Au Havre, l'association Randocéane rassemble plus de 320 adeptes de la marche autour de la randonnée pédestre, la marche nordique, la marche rapide, la rando santé et la marche aquatique.

Des consignes élaborées par la Fédération

Depuis la mi-mars et le début du confinement, toutes ces activités sont à l'arrêt. Le déconfinement n'y a rien changé, même si les randonneurs ont pu reprendre le chemin des sentiers, seuls ou par petits groupes. La Fédération française de randonnée a élaboré des consignes. Le port du masque est conseillé avant et après la sortie, mais non conseillé pendant l'activité. La distanciation obligatoire est à adapter : deux mètres entre chaque pratiquant pour une marche à 4 km/h et cinq mètres pour une marche rapide ou nordique à 6 km/h, l'idéal étant de trouver un sentier isolé, loin de la foule.

L'association Randocéane espère pouvoir établir un nouveau calendrier de sorties début juin.