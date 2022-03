Alençon. Des distributions gratuites de masques réutilisables

"Alençon T'aime", voici le nom de l'opération de distribution gratuite d'un masque réutilisable aux habitants de la ville. Ces masques sont destinés aux personnes de plus de 10 ans. Le facteur a commencé à distribuer les "bons d'échange" à la population. Chaque bon devra être échangé contre un masque, lors de distributions organisées samedi 16 et dimanche 17 sous la Halle au Blé, lundi 18 au Gymnase Poisson à Courteille et mardi 19 mai place de la Paix à Perseigne, à chaque fois de 14h à 19h.