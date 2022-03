Musique. Le DJ caennais Will Beat dévoile son premier titre : I. n. Y.

DJ Will B est un nom bien connu des noctambules caennais. Ambianceur de nombreux clubs normands, il officie désormais sous le nom de Will Beat. Touché lui aussi ces dernières semaines par le confinement, l'artiste a mis à profit ce temps pour travailler et découvrir la production musicale.

Amateur de remix, Will Beat prend cette fois-ci les choses en main et livre I. n. Y., (I Need You). Après trois ans de travail autodidacte, le DJ livre son premier titre 100 % autoproduit.

Un titre aux samples aériens et entêtants, qui ne demande qu'à nous faire hocher la tête d'avant en arrière. De quoi redécouvrir les joies du déconfinement avec douceur.