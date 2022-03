Normandie. Feu vert pour les activités nautiques après le 11 mai

Une bonne nouvelle pour les plaisanciers : les activités nautiques seront à nouveau possibles à partir du lundi 11 mai, sur le littoral normand. C'est ce qu'a indiqué, le vendredi 8 mai, la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord. "L'accès aux plages et ports dépend des autorisations que donneront les préfets de département après sollicitation des mairies, et en lien avec les autorités portuaires concernées", précise-t-elle.

[#Deconfinement11Mai] Suite aux mesures annoncées par le @gouvernementFR, les activités nautiques seront possibles à partir du 11 mai dans le respect des dispositions réglementaires qui seront prévues par les autorités portuaires, municipales et départementales concernées. pic.twitter.com/ReDPWUJiBN — PREMAR Manche (@premarmanche) May 8, 2020

Les autorités maritimes appellent les usagers de la mer à faire preuve de la plus grande vigilance et à ne pas prendre de risque, d'autant plus après plusieurs semaines d'inactivité.