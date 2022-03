Hockey sur glace. Maurin Bouvet quitte les Dragons de Rouen pour les Ducs d'Angers

La crise de coronavirus incite le club des Dragons de Rouen à la prudence. Le club des Rouge et noir enregistre un 8e départ (après ceux de Marc-André Thinel, Atté Makinen, Julien Msumbu, Bastien Maia, Kevin Dusseau et Gaetan Richard, Nicolas Ritz), celui de l'attaquant international français Maurin Bouvet, qui, comme Kevin Dusseau et Nicolas Ritz, part chez les Ducs d'Angers.

Après une saison seulement au sein du club jaune et noir, l'attaquant de bientôt 25 ans n'aura jamais réussi à s'imposer, avec un total de treize points (cinq buts et huit assistances) et aura même été mis sur la touche lors de la finale de la coupe de France, perdue à l'AccorHotel Arena face aux Gothiques d'Amiens.