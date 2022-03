Alençon. Les écoles ne rouvriront pas mardi 12 mai, mais à partir du jeudi 14

Alors que le ministre de l'Éducation a annoncé la réouverture des écoles à partir du mardi 12 mai, à Alençon, elles ne rouvriront qu'à partir du jeudi 14 mai. "Une rentrée très échelonnée, progressive", explique le maire Emmanuel Darcissac, qui évoque "la priorité à la sécurité sanitaire". Concrètement : les grandes sections des maternelles, les CP et les CM2 reprendront le jeudi 14 mai. Les CE1, CE2, CM1 reprendront le lundi 18 mai. Le 25 mai, au cas par cas, quelques écoliers des petites sections de maternelle pourront reprendre, mais, globalement, les petites et moyennes sections ne seront pas accueillies jusqu'à la fin de cette année scolaire. La Ville s'attend à ce que 900 écoliers sur les 2 000 que compte la ville, retournent à l'école en mai et juin.

