Le Havre. Déconfinement : l'école va pouvoir reprendre dès le mardi 12 mai

L'école reprendra bien le mardi 12 mai pour une partie des enfants du Havre. La reprise scolaire va se faire en deux temps. Les écoles havraises comptent au total 716 classes, ce qui permettrait, sur la base de groupes de 15 enfants, d'accueillir en simultané 10 700 enfants sur les 15 500 inscrits.

Dès le 12 mai, la priorité sera donnée aux élèves de Grande Section par groupe de 10, CP, CE1 et CM2 par groupe de 15, sur la base du volontariat des parents. Pour les autres niveaux, la reprise s'effectuera à partir du lundi 25 mai.

Les mesures mises en place

Un protocole sanitaire a été établi pour permettre cette réouverture. Dès le mercredi 6 et jeudi 7 mai, il est procédé au nettoyage des écoles, fermées depuis plusieurs semaines. Le lundi 11 mai, en plus du nettoyage traditionnel, la désinfection des zones contact sera activée en lien avec la prérentrée des enseignants. Après la reprise, les dispositions du protocole sanitaire seront mises en œuvre quotidiennement par le personnel des écoles : entretien au minimum une fois par jour (matin ou soir), nettoyage et désinfection des sols de classes occupées, des tables et chaises utilisées, à chaque passage aux toilettes des enfants, ces dernières seront nettoyées et autant que nécessaire la désinfection des zones de contact (rampes d'escalier et interrupteurs).

Restauration, accueil périscolaire et crèches

Concernant la restauration scolaire. Pour les enfants accueillis à la journée un repas sera servi sur chaque école. Il s'agira dans un premier temps de repas froids complets (entrée, plat, dessert,) préparés sur place par les cuisiniers. Les enfants devront être préalablement inscrits au service de cantine (Hariane.fr). Pour des raisons d'organisation et d'hygiène alimentaire les repas seront servis dans les réfectoires et non dans les classes. Entre chaque service, une désinfection des tables sera organisée.

L'accueil périscolaire ne sera pas organisé le matin pour le moment. L'accueil périscolaire du soir reprendra le mardi 12 mai à partir de 16h30. Les enfants doivent être préalablement inscrits au service (Hariane.fr). L'accueil du mercredi sera aussi assuré et là aussi l'inscription est obligatoire.

Toutes les crèches municipales vont ouvrir le 11 mai, 15 d'entre elles avec une capacité d'accueil de 10 places et trois, les plus grandes, avec une capacité de 20 places. Les repas ne seront fournis que dans les crèches qui le proposent habituellement qu'à partir de la deuxième semaine de fonctionnement.

Enfin, les centres de loisirs seront opérationnels pour cet été. La campagne d'inscription pour les centres de loisirs de l'été démarrera le 28 mai.