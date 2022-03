Orne. Covid-19 : deux nouveaux décès à déplorer durant les dernières 24 heures

Mercredi 6 mai, 562 personnes restaient hospitalisées en Normandie, soit une diminution de 2,3 % en 72 heures. Parmi elles, 70 l'étaient toujours dans l'Orne, soit quatre de moins que la veille. Six personnes restaient en réanimation dans ce département. Le nombre de décès dans les hôpitaux de l'Orne depuis le début de l'épidémie est désormais de 32, soit deux de plus durant les dernières 24 heures. 160 personnes ont désormais pu regagner leur domicile, soit deux de plus que la veille.