Podcast. Coronavirus : une fausse lettre de marquise fait le buzz

Une lettre de Madame de Sévigné censée avoir été écrite il y a 333 ans fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux et cumule plus d'un million de vues sur Facebook. Il s'agit en réalité d'un pastiche. Elle décrit une situation d'épidémie et de confinement à Paris en 1687 dans un style très XVIIème, or cette année-là, aucune épidémie ne s'est abattue sur la ville. Le clin d'œil de l'Histoire à notre histoire a bien fonctionné chez les internautes confinés.