Alençon. Culture : la possible réouverture des "petits musées" le 11 mai

Alors que les commerces se préparent à rouvrir lundi 11 mai, le rideau restera tiré jusqu'à nouvel ordre, distanciation sociale oblige, pour les théâtres, cinémas, festivals, tournages, salles de concert et grands musées. Les acteurs du secteur attendent avec impatience des mesures d'aide de l'État.

En revanche, les petits musées vont pouvoir rouvrir dès lundi 11 mai. Ce sera par exemple le cas de la "Maison Louis et Zélie Martin", les parents de Sainte Thérèse à Alençon. "Mais les lieux sont très étriqués, ce sera très compliqué, on ne va rouvrir que la chapelle et la boutique", explique Damien Thomas, le secrétaire général du sanctuaire. Le drame pour le sanctuaire, c'est l'annulation des pèlerinages et des voyages de groupes : 182 la saison dernière… et seulement 20 qui sont, pour l'instant, maintenus d'ici la fin du mois de décembre. Avec l'interdiction des fonctions d'hébergement, pour l'instant et au moins jusqu'à début juin, le nouveau bâtiment rénové du centre spirituel, qui vit sa première saison d'existence, reste vide...