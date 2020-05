Jullouville. Hervé Morin lance une pétition pour la réouverture des plages le 11 mai

Quelques jours après avoir prôné la patience et laissé entendre que nous n'étions plus à trois semaines près, Hervé Morin plaide le contraire ce mardi 5 mai, Jullouville. Un volte-face éminemment politique, après les appels et pétition lancés de toutes parts depuis presque deux semaines pour la réouverture des plages dès le 11 mai.

Le président de Région écrit à Emmanuel Macron : "La Normandie est l'une des régions où le Covid-19 circule le moins et où, de ce fait, le déconfinement territorialisé prend tout son sens [...]nous appelons aujourd'hui à la réouverture de l'accès au littoral normand sans attendre juin." Hervé Morin lance, avec d'autres élus, une pétition accompagnée de deux hashtags #Libereznosplages #Rendeznouslamer.