Orne. Déconfinement : trois laboratoires pour traiter les tests Covid-19

Réussir le déconfinement et éviter la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 est primordial pour l'État. Le déconfinement dès le 11 mai, c'est bien sûr la reprise de l'école et du travail dans les entreprises, avec la problématique de l'organisation des transports collectifs. Sur le plan sanitaire, le dispositif repose avant tout sur le triptyque "dépister, tracer, isoler", qui a été évoqué par le Premier ministre lors de sa dernière allocution. Dans le département de l'Orne, ce dispositif a été détaillé par Anne-Catherine Sudre, en charge de l'Agence régionale de santé (ARS) dans le département.

Dépister, tracer, isoler

Seules les personnes ayant des symptômes du Covid-19 seront dépistées et, par extension, dans leur entourage, les "contacts à risque" le seront également. Il s'agit essentiellement des membres de la famille, des proches collègues de travail, mais aussi de toute personne avec qui le malade aurait pu passer un moment suffisamment long, comme avoir une discussion d'une vingtaine de minutes. L'ARS Normandie estime qu'entre 3 et 4 000 tests vont devoir être pratiqués quotidiennement dans notre région, 3 à 400 tests seront quotidiennement pratiqués dans l'Orne, uniquement sur prescription médicale. "L'objectif est d'implanter des lieux de tests à moins de 20 minutes de route de chaque Ornais", explique la représentante de l'Agence régionale de santé, qui précise que "leur liste sera connue avant la fin de cette semaine". Douze laboratoires en Normandie sont prêts à traiter tous ces tests. Ils sont trois dans l'Orne : le laboratoire du centre hospitalier de Flers, le laboratoire privé Val d'Orne à Argentan et Labéo à Alençon. Tous se sont structurés pour fonctionner en réseau, 7 jours sur 7, pour un résultat de test connu sous 24 heures.

Pour tracer les déplacements, et donc les contacts potentiellement infectés par un malade du Covid-19, l'Assurance maladie organise des plateformes dans chaque département, pour tenter de déterminer les contacts à risque élevé d'un porteur du Covid-19. En plus, l'Agence régionale de santé aura la charge d'identifier d'éventuels clusters (lieu où plusieurs malades sont identifiés comme une entreprise, une résidence, une école, etc.).

Enfin, isoler se fera prioritairement au domicile de la personne atteinte du Covid-19, avec sa famille qui sera également confinée avec elle. Des lieux dédiés sont également en cours d'identification avec les maires, pour accueillir les porteurs du Covid-19 qui ne pourraient pas rester chez eux (par exemple s'ils ont un conjoint à la santé fragile). Les associations (Protection civile, Croix-Rouge française) pourraient gérer ces lieux.