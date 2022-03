Question : sera-t-il possible de réorganiser des repas de famille à partir du 11 mai ?

Réponse : évidemment, on comprend votre désir de revoir votre famille et vos amis. Cela sera possible à une condition : maximum 10 personnes autour de la table ! Et attention, malgré la levée du confinement, le respect des gestes barrières reste obligatoire. C'est même l'une des conditions d'un déconfinement réussi. Donc, évitez les embrassades !