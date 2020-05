Normandie. Hervé Morin refusera d'ouvrir les lycées en juin

Les consignes du gouvernement sur la question ne sont pas encore arrêtées. Si la rentrée est bien actée dans les départements verts sur la base du volontariat, au 12 mai pour les élèves de maternelle et de primaire, et au 18 mai pour les sixièmes et les cinquièmes, le sujet des lycées reste ouvert. La situation devra être étudiée à la fin du mois de mai, a précisé le ministère de l'Éducation nationale. En Normandie, la question est tranchée par le président de la Région, Hervé Morin, dans un entretien au Parisien, dimanche 3 mai. "Je ne compte pas rouvrir les portes des lycées normands début juin, explique-t-il. C'est créer des risques épidémiques pour si peu, d'autant que beaucoup de jeunes prennent le transport scolaire, pour lequel nous ne sommes pas capables de mobiliser des bus ou des chauffeurs supplémentaires." Des exceptions sont envisagées pour des examens ou des réunions de jury.

Un appel à l'aide de l'État

Le centriste met notamment en avant le fait qu'il n'y a pas de problème de garde pour les lycéens et souhaite se concentrer sur la rentrée de septembre.

Il en appelle d'ailleurs au concours financier de l'État compte tenu de "l'explosion prévisible des dépenses scolaires".

Les Régions détiennent les murs des lycées et sont responsables de la restauration scolaire et du transport des élèves.