Déconfinement. Hôpital, école, vie quotidienne : le plan détaillé en Normandie

C'est une "opération extrêmement lourde", a affirmé ce jeudi 30 avril, en préambule de la présentation du plan de déconfinement, le préfet de la Région Normandie, Pierre-André Durand. Il s'agit d'une "architecture qui sera affinée au fil du temps et concertée" avec les élus locaux dont, les maires. "C'est la semaine prochaine que les choses vont monter en puissance, avec un certain nombre de directives et de circulaires."

La première version de la carte des départements rouges et verts sera dévoilée dans la soirée. Parmi les différences qu'il y aura selon la couleur, il y aura moins de transports en commun dans les départements en rouge qu'en vert. "Il peut y avoir des différences de réglementation selon le département", affirme le préfet.

Les hôpitaux se préparent à l'après

Il y a "un ralentissement de la circulation du virus", avec moins de patients en réanimation, explique Christine Gardel, directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. Un "certain nombre de capacités hospitalières" a été rendu et des médicaments de réanimation sont disponibles en quantité suffisante.

Une "reprise d'activité hors Covid" est envisagée dans les établissements normands, après concertation avec les représentants hospitaliers. "Un flux Covid et un flux non-Covid doivent être mis en place" et "une capacité de réanimation doit être maintenue", pour faire face à une éventuelle affluence supplémentaire de malades du coronavirus après le déconfinement. Mais Christine Gardel met en garde face à un taux d'immunité collective très faible en Normandie, avec une vague de malades "qui n'a pas eu lieu".

Les consultations en cabinet de médecine générale repartent à la hausse : + 30 % en deux semaines, depuis le 6 avril, et la montée en nombre des téléconsultations se poursuit avec 278 000 par semaine actuellement.

Dépister et isoler

La sortie du confinement doit "éviter la contamination", avec le respect des gestes barrières. "S'il y a une circulation du virus, il faut casser les chaînes de transmission du virus avec un triptyque : dépister, tracer et isoler", poursuit Christine Gardel. Toutes les personnes symptomatiques seront testées, le test étant prescrit par un médecin lors de la consultation et devant être réalisé "vite".

Les contacts seront identifiés puis isolés. C'est le médecin généraliste qui commence ces identifications avec la famille, puis les collègues de travail. "L'Assurance maladie aura en charge d'appeler chaque contact pour leur expliquer qu'il doit être isolé et étudiera les conditions de l'environnement familial pour voir comment réaliser cet isolement." Dans certains cas, l'isolement pourra se faire en hôtel. Un télésuivi sera mis en place par le médecin traitant, notamment au bout de sept jours, afin de voir leur état de santé ou des besoins spécifiques.

Des lieux de prélèvements devront être identifiés dans la région ; une cartographie est en cours, avec l'objectif que la population soit à moins de 20 minutes d'un lieu de prélèvement (laboratoire privé, pôle de santé) et, si besoin, des centres de prélèvements pourront être ouverts. Mille analyses sont réalisées par jour et peuvent être portées à plus de 4 000 dans la région.

La reprise se prépare en école

Concernant le retour en classe, une information sera envoyée aux parents d'ici le jeudi 7 mai par les directeurs d'école. La rentrée se fera à partir du lundi 11 mai pour les enseignants et le lendemain pour les élèves, il se justifie car "2 à 4 % de jeunes sont des élèves fragiles et ne se sont pas ou peu connectés. Certaines inégalités scolaires se sont creusées", indique Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique de Normandie. L'organisation doit permettre d'être prêt aussi pour la rentrée scolaire en septembre, si la circulation du coronavirus se poursuit d'ici là.

La situation sera adaptée selon les contraintes du bâtiment et les possibilités des municipalités de proposer des activités périscolaires. "Les familles qui ne souhaitent pas remettre leur enfant à l'école ont le droit", rappelle la rectrice, tout en indiquant que ce ne "sera pas une école à la carte", sans la possibilité de mettre un élève une journée puis de le garder à la maison une autre. Les publics les plus fragiles sont "recherchés" en priorité pour être accueillis à l'école.

Christine Gavini-Chevet annonce qu'un programme de formation des professeurs est en place, pour la semaine du lundi 4 mai, afin de connaître les bons gestes de sécurité. Des groupes d'élèves vont être constitués avec une limite de 15 élèves maximum. Des marquages au sol, des entrées et sorties distinctes ou encore des barrières seront en place dans les écoles, où les élèves resteront, dans la majorité des cas, dans la même salle en permanence. Les horaires de récréation seront différenciés selon les classes et des aménagements sont prévus dans les cantines, qui seront ouvertes. Des activités extérieures peuvent être proposées, comme certaines municipalités qui offrent d'ouvrir leurs musées pour les élèves.

Des masques seront distribués au personnel éducatif au rythme de deux masques par jour de présence. Des masques seront proposés aux élèves de primaire qui le souhaitent. "Une classe peut être fermée si une contagion a été constatée, voire une fermeture d'école", poursuit-elle. À noter que l'accueil des enfants du personnel soignant se poursuivra selon les mêmes conditions que durant le confinement, de même concernant les enfants de professeurs.