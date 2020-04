Goderville. À la résidence La Chênaie, le déconfinement se prépare

Le confinement se poursuit à la résidence pour personnes âgées de la Chênaie à Goderville, comme dans toutes les résidences de France. Les résidents n'ont pas le droit de quitter l'établissement.

- Lire aussi : Des animations à la résidence La Chênaie pour mieux vivre le confinement

Après plus d'un mois d'isolement, "ça commence à devenir plus compliqué. Le contact avec les familles manque", assure Christine Martinez, la responsable. Depuis la semaine dernière, des visites sont donc autorisées, en respectant les gestes barrières. La personne âgée est sur un balcon d'un appartement du rez-de-chaussée et la famille en extérieur. "Il n'y a pas de contact mais le fait de pouvoir se voir, ça fait du bien."

Si les résidents sont impatients de pouvoir sortir dès le lundi 11 mai, le déconfinement interroge l'établissement. "Ça va faire deux mois qu'ils ne seront pas sortis. Il faut leur expliquer les gestes barrières à respecter dehors, notamment dans les commerces." Pour cela, la résidence a mis en place un système de quiz et des réunions café/thé pour en parler avec les personnes âgées.