Saint-Jouin-Bruneval. Déconfinement : à quand la réouverture de la plage ?

Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé le mardi 28 avril : les plages vont rester fermées au moins jusqu'au 2 juin, malgré le déconfinement du 11 mai. Sur le littoral seinomarin, la décision en a surpris plus d'un, alors que les promenades sur les sentiers de randonnées seront autorisées.

À Saint-Jouin-Bruneval, François Auber, le maire, le sait. "Beaucoup de gens ont envie de s'y promener." Il est pour une réouverture le plus rapidement possible, mi-juin espère-t-il. "Il n'y a pas de danger. Il faut juste contrôler la densité, travailler sur un accès contrôlé. Il faut s'organiser sur l'ensemble du littoral. Il est difficile, par exemple, d'imaginer que la plage du Havre soit fermée alors que celle de Saint-Jouin serait ouverte."

La plage est un poumon économique du littoral. À Saint-Jouin-Bruneval, elle abrite des activités nautiques et fait vivre trois restaurants, sans compter les hôtels et les gîtes du secteur. "Ouvrir la plage au dernier moment, au 1er juillet, sans avoir une vision et un plan, ce n'est pas raisonnable. Il faut faire confiance aux gens."