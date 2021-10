Les rebondissements autour de la maternité de Vire agacent de plus en plus alors que l'activité accouchement est toujours suspendue en attente de recrutement de gynécologues. L'un d'entre eux avait été trouvé et devait rejoindre la maternité. Mais on a appris qu'il a rompu son engagement pour rejoindre sa famille en Syrie.

Le collectif "Touche pas à ma santé, à mon hosto" doit être reçu ce soir à la sous-préfecture de Vire.