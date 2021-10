Playmobil signe son grand retour à la Foire de Caen

Et 2012 signe le grand retour des petites figurines à la Foire-expo. La marque, qui a vu le jour il y a trente-sept ans et qui est aujourd’hui distribuée sur les cinq continents, présente jusqu’au 24 septembre un univers entièrement dédié aux pirates dans une mise en scène époustouflante.

Pour tous les âges

"Si la petite figurine légendaire a été constamment retravaillée au cours des années, pour que sa durabilité, sa qualité et son look soient sans cesse améliorés, la célèbre expression sympathique de foire-visage n’a elle, pas changé", expliquent les organisateurs de celle de Caen.

"Au fil du temps, les nouvelles coiffures, les chaussures et les vêtements aux motifs variés ont modifié le style des Playmobil qui gagnèrent en attrait et en réalisme. Ainsi, l’évolution est remarquable entre les personnages des années 70 et les figures actuelles". Un stand à ne pas manquer, quelque soit son âge !

Pratique. Pour retrouver les Playmobil, rendez-vous sur leur stand, au fond du Hall 2, aux horaires d’ouvertures de la foire.

