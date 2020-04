Normandie. Des remboursements pour les abonnés aux trains ou aux cars

Face au confinement prolongé jusqu'au lundi 11 mai et l'impossibilité d'utiliser le train ou le car pour se déplacer facilement, la Région Normandie annonce de nouveaux gestes commerciaux.

Le mois de mai gratuit

Pour les abonnés aux trains comme aux lignes d'autocars régionales, le prélèvement du mois de mai est suspendu pour les abonnements annuels Tempo. Cette suspension est automatique, il n'y a pas de démarche à faire. "Cela correspond à une compensation des jours de confinement sur les mois de mars et mai", précise la Région.

Concernant le train, les voyageurs ayant demandé une suspension de leur abonnement pour le mois de mai, pourront voyager à partir du 11 mai avec leur carte Atoumod ainsi que leur attestation d'abonnement annuel.

Pour les formules mensuelles et trimestrielles autocars payées et non utilisées ou se terminant pendant la période de confinement, il est proposé un report de la partie de l'abonnement non consommé à partir du 11 mai. Pour obtenir la prolongation de leur abonnement, les usagers du réseau Nomad Bus Verts, dans le Calvados, sont invités à contacter le 09 70 83 00 14. Les autres doivent se rapprocher du service régional des transports publics routiers au 02 22 55 00 10.

Enfin, concernant à nouveau les trains, l'abonnement mensuel Tempo de mars pourra être utilisé pour voyager du lundi 11 au dimanche 31 mai. Là aussi, il s'agit d'une compensation pour ne pas avoir pu utiliser l'abonnement lors du début du confinement, en mars.