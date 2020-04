[Podcast] Coaching. #26 Soyez zen avec le Yoga ! 

Chaque jour, on vous accompagne dans votre confinement avec les meilleures idées d'exercices et activités, que vous soyez débutant ou sportif plus confirmé. Coach sportifs, coach bien-être, préparateur physique et sportif de haut niveau, tous sont réunis pour prendre soin de vous. Et en ce vendredi 24 avril, on file rejoindre un athlète olympique normand, le régatier Jérémie Mion. Il vous livre quelques conseils avec, vous allez l'entendre, une petite nouveauté tout en zénitude…