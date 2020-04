Normandie. Gels et solutions hydroalcooliques : la guerre des prix

Son prix est réglementé par décret depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 : le gel hydroalcoolique se trouve maintenant presque partout : pharmacies, moyennes, grandes surfaces… Des contrôles sont opérés par les Directions départementales de la protection des populations pour s'assurer que les professionnels jouent le jeu.

Gel ou solution, le prix n'est pas le même

Pour le consommateur, au centre, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. "C'est infernal", reconnaît un pharmacien de l'agglomération de Caen. Car si les tarifs sont réglementés, tout ne se vend pas pour autant au même prix.

La solution hydroalcoolique est plus liquide que le gel. Le taux d'élimination des bactéries est semblable. L'un et l'autre s'utilisent en cas d'absence d'un point d'eau pour se laver les mains avec du savon.

Le gel hydroalcoolique, lui, s'achète 2 € les 50 ml et 3 € les 100 ml, 5 € les 300 ml et 15 € maximum le litre. Au-delà, le vendeur triche. S'il s'agit en revanche d'une solution hydroalcoolique, qu'elle ait été fabriquée par le pharmacien ou de façon industrielle, le vendeur peut appliquer un coefficient correcteur. 50 ml se vendent alors 3 €, 100 ml 4,50 € et 1 litre 19,50 €. Aux consommateurs d'être attentifs, notamment sur les flacons intermédiaires.

La sanction encourue en cas de contrôle pour le professionnel qui voudrait s'y risquer est de 7 500 € de contravention.

En Seine-Maritime, sur près de 250 établissements contrôlés récemment, 34 dépassements de prix ont été constatés.