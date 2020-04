L'Aigle. Réouverture du marché le mardi matin

Le maire de L'Aigle avait sollicité et étudié avec les services de la préfecture la réouverture du marché du mardi matin. Cette dernière doit correspondre aux demandes de l'État en termes de sécurité sanitaire et répondre à une demande d'accès aux denrées alimentaires non pourvues en centre-ville de L'Aigle.

Sa demande a été acceptée pour une réouverture du marché, uniquement alimentaire, le mardi 28 avril de 8h30 à 12h, avec 12 commerçants ambulants locaux. Il se déroulera sur la place de L'Europe, entourée de barrières sur tout son pourtour.

Des mesures spécifiques

Des mesures spécifiques seront prises, comme la mise en place d'une entrée et d'une sortie unique pour limiter le flux de personnes présentes à 100. La police municipale, les services municipaux et les élus veilleront au respect de cette règle. La fourniture à l'entrée et à la sortie du marché de gel hydroalcoolique sera assurée et une délimitation au sol des distances de sécurité et des étals à deux mètres l'un de l'autre sera mise en place.

Les commerçants signeront une attestation indiquant le bon respect des consignes sanitaires. La volonté de la municipalité est de permettre aux habitants de s'approvisionner sur ce marché, mais aussi de participer à la reprise de la vie économique locale.