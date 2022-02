Manche. Covid-19 : deux nouveaux décès à déplorer

La baisse des hospitalisations et des patients en réanimation à cause du coronavirus s'est confirmée mercredi 22 avril dans la Manche. Au moment où Santé Publique France publiait les chiffres quotidiens, il restait 67 personnes hospitalisées et 14 en réanimation dans les hôpitaux de la Manche. Sept personnes avaient pu regagner leur domicile mais deux personnes avaient perdu la vie au cours de 24 dernières heures, portant à 34 le nombre de victimes du Covid-19 en milieu hospitalier depuis début mars dans le département.