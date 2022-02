Coronavirus : vos questions, nos réponses. Peut-on acheter de gros matériaux dans les magasins, dès maintenant ?

Question : "A-t-on le droit d'acheter dans les magasins de bricolage : du ciment, du placo, des gros matériaux… ?"

Réponse : Ça sent de plus en plus le déconfinement dans beaucoup de magasins de bricolage qui, au début, ne vendaient que du matériel de premier dépannage, mais dont la liste des articles s'allonge de jour en jour sur le site internet de leur drive… Mais surtout, les commerces de "détail de matériaux de construction, quincaillerie, peinture et verre en magasins spécialisés" sont sur la liste des magasins qui étaient autorisés à rester ouverts dès le début du confinement à la mi-mars. Vous devriez donc réussir à vous approvisionner. Et bon courage pour les travaux…