Rouen. Les festivités du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc reportées

Une série d'événements en hommage à Jeanne d'Arc était programmée tout au long de l'année 2020, pour célébrer le centenaire de sa canonisation, le 16 mai 1920, et de la loi du 10 juillet 1920, instituant la Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme.

La Ville de Rouen a décidé ce mardi 21 avril de reporter l'ensemble des festivités à 2021. Parmi ces manifestations, à l'initiative de la Ville, du diocèse de Rouen et de plusieurs autres partenaires, étaient notamment prévus les fêtes officielles le dimanche 10 mai, la célébration religieuse le dimanche 17 mai et un grand week-end médiéval avec marchés et déambulations les 30, 31 mai et 1er juin prochains.

La Ville indique qu'un nouveau calendrier sera élaboré lorsque la crise sanitaire sera passée.