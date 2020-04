Cinéma. Les Parapluies de Cherbourg arrivent sur Netflix !

"Non je ne pourrai jamais vivre sans toi..." : les fans de Jacques Demy connaissent par coeur la ritournelle des Parapluies de Cherbourg, premier film entièrement chanté, et tourné en 1963 dans le port du Cotentin. On pourra bientôt découvrir ou redécouvrir le chef d'œuvre, auréolé d'une palme d'or à Cannes l'année suivante, sur Netflix.

La plateforme de streaming vient en effet de s'associer avec la société de production MK2 et mettra prochainement à disposition de ses abonnés les catalogues de grands réalisateurs. Jacques Demy donc, mais aussi David Lynch, Charlie Chaplin, le jeune Xavier Dolan et François Truffaut, dont la filmographie sera disponible dès vendredi 24 avril.

Le géant américain n'a pas encore précisé le calendrier complet, mais il a confirmé à une internaute que les aventures chantées de Geneviève et Guy, héros des Parapluies, seront bien au menu !