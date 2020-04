Bolbec. Ruée vers l'Art, Fête de l'Esplanade et autres animations annulées

À la suite de la décision du gouvernement de maintenir les fermetures des structures culturelles, de loisirs et associatives jusqu'au 15 juillet, la municipalité de Bolbec vient donc d'annuler les manifestations qui étaient programmées jusqu'à mi-juillet, tant pour la Ville que pour les associations.

Cela concerne notamment les cérémonies patriotiques, la foire-à-tout, la Ruée vers l'Art, la Fête de la Musique ou encore la Fête de l'Esplanade. Les rendez-vous culturels à la salle Maupassant et à Tabarly ont d'ores et déjà été reportés : Queen Killers au 6 novembre, Vérino au 27 octobre et Amélie Affagard au 18 septembre.

Les expositions sont également reportées à partir de la rentrée de septembre.