Le Havre. Déchets verts : trois centres de recyclage vont rouvrir sur la métropole

La préfecture de Seine-Maritime ayant donné son accord pour la réouverture des déchetteries sur le département, Le Havre Seine Métropole va ouvrir, à partir du mardi 21 avril, trois centres de recyclage aux particuliers, mais uniquement pour l'apport des déchets verts. Les centres concernés sont Le Havre Nord (25 rue du Capuchet), Le Havre Sud (11 rue Paul-Lagarde) et Montivilliers (route de Saint-Martin-du-Manoir). Les usagers qui souhaitent apporter des déchets verts doivent être munis d'une attestation dérogatoire sur laquelle est cochée la case "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité". Les forces de l'ordre autorisent la circulation du public, uniquement pour l'apport de déchets verts et en allant vers le centre le plus proche de chez vous. Le Havre Seine Métropole met en place un contrôle systématique à l'entrée de chaque centre de recyclage. Les usagers qui tenteront d'apporter autre chose que des déchets verts se verront refuser l'accès. Les centres seront ouverts du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (fermés les jours fériés).