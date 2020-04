Buzz. À Reims, le footballeur Mathieu Cafaro mobilisé pour les soignants

Joueur du Stade de Reims, Mathieu Cafaro n'est pas une star de la Ligue 1. C'est un bon joueur de club jouant le maintien au plus haut niveau français. Pour preuve, le milieu de 23 ans compte 1 843 followers quand Kylian Mbappé en compte 4,1 millions.

Cela ne l'empêche pas d'avoir du cœur durant cette période de confinement. Ainsi, le joueur s'est engagé à verser 1 € pour chaque retweet de la vidéo de son but marqué face au PSG la saison passé.

Mathieu Cafaro fera don de 11 800 € au CHU de Reims dans les prochains jours. Cette campagne de dons, réalisée entre 20 heures et minuit, a notamment pu profiter des retweets de Nagui, Tony Yoka ou encore Arnaud Robinet, le maire de Reims.

Ce but était mon meilleur souvenir foot. C'est désormais le plus utile que j'ai marqué !



1️⃣1️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ #RT = je ferai le même don en euros au @CHUdeReims !



Surpris par cet énorme engouement mais surtout heureux de pouvoir aider celles et ceux qui se battent pour nous tous 🙏🏻😘 https://t.co/KC3HLGKiKA