Normandie. Face au confinement, la communauté Emmaüs est en danger

C'est une première pour Emmaüs : un appel aux dons financiers est lancé au niveau national. Avec le confinement qui dure depuis un mois, c'est le fonctionnement propre de la communauté qui est mis à mal. "Une communauté Emmaüs, c'est un centre qui accueille des compagnons, des personnes qui à un moment donné se sont retrouvées sans domicile", rappelle Philippe Dupont, le directeur du centre Abbé-Pierre à Esteville, village où a vécu le fondateur d'Emmaüs.

Les ventes stoppées

Ils vivent "autour des métiers de la récupération d'objets qu'ils trient, réparent et revendent". Or, avec le confinement, impossible de récupérer des objets ni de les revendre.

Les finances sont donc fortement réduites et les communautés sont en danger. "Depuis un mois, les communautés n'ont plus les ressources qu'elles avaient habituellement, elles ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle", s'inquiète Philippe Dupont.

Les Français sont invités à soutenir financièrement Emmaüs : "Si les citoyens ne se mobilisent pas, s'il n'y a pas un vrai engagement pour aider les communautés qui sont empêchées de travailler, celles-ci risquent de péricliter, de faire faillite, de fermer."

Philippe Dupont a une inquiétude plus grande, si des communautés venaient à fermer : "Dans la pire des extrémités, des compagnons pourraient être renvoyés à la rue."

Il appelle ainsi à la générosité de tous pour "sauver les communautés Emmaüs".