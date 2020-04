Seine-Maritime. SOS Amitié fortement sollicité face au confinement

La sixième semaine de confinement débute ce lundi 20 avril et il va falloir être encore patient avant la fin de cette période. Des journées difficiles à vivre pour les personnes isolées qui n'ont pas de famille ou d'amis.

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de SOS Amitié à Rouen reçoivent énormément d'appels.

Jusqu'à 7 000 appels par jour

"Il y a 55 postes régionaux, rappelle Marie-Christine His, la présidente de SOS Amitié Rouen. Le régime d'appel normal est de 2 000 appels par jour, actuellement nous atteignons jusqu'à 7 000 appels par jour. C'est énorme."

Les bénévoles sont à l'écoute des problèmes de chacun, tous les jours et à toute heure : "Là, on sent qu'il y a davantage d'angoisse due au confinement, au Covid. Il y a même des idées suicidaires."

Tout au long de l'année, SOS Amitié a besoin de bénévoles, particulièrement à Rouen, car "nous ne sommes que 16 écoutants, ce qui est très peu, donc on va dire que l'on répond environ à 20 % des appels entrants", poursuit Marie-Christine His.

Besoin de bénévoles

Mais il n'est pas possible de devenir bénévole le temps de la crise : "Nous avons des formations avec des psychologues, on ne s'improvise pas écoutant car il y a des choses très difficiles à entendre." Marie-Christine His rappelle que le travail chez SOS Amitié, "ce n'est pas pour faire de la discussion de salon mais il y a un cadre très strict."

Si vous en avez besoin, vous pouvez contacter SOS Amitié au 02 35 03 20 20. L'appel est gratuit et anonyme.