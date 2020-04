Eure. Faute de pouvoir ouvrir, la Ferme du gros caillou lance un drive

L'ouverture était prévue pour le mois de mai prochain. Avec la crise sanitaire, pas le choix : la Ferme du gros caillou à Vannecrocq, près de Beuzeville (Eure), a choisi de se réinventer plutôt que de repousser son lancement.

L'exploitation agricole devait proposer en vente directe et dans 80 casiers distributeurs de Normandie (ouverts 7j/7 et 24h/24) du porc notamment, mais aussi du mouton, du jus de pommes et du cidre, ainsi que des œufs. Ce n'est que partie remise. "Repousser l'ouverture, ce n'était pas une option. Je m'adapte, je vais proposer de la livraison à domicile pour limiter les contacts et aussi un drive, avec retrait sur rendez-vous", explique Marc-Antoine Rabel, à la tête de la Ferme du gros caillou.