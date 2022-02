Caen. Zénith : plus de 80 % des concerts reportés à l'automne

Elle a été l'une des premières salles de spectacles de Normandie à être impactée par les interdictions de rassemblements de 5 000 personnes, puis de 1 000 personnes, avant de fermer ses portes à cause du Covid-19 : le Zénith de Caen.

Certains reports en 2021

Cela fait déjà six semaines qu'aucun artiste ne s'est emparé de la scène du Zénith de Caen. Jean-Louis Aubert avait été le premier à en payer les frais. Son spectacle est reporté en janvier 2021. "On a reporté les spectacles d'avril et de mai, là on travaille pour juin. On s'en doutait. On est tristes car on n'aura pas nos galas de danse habituels en juin", regrette Sylvie Duchesne, directrice du Zénith. Muriel Robin, Dadju, Norman, le lac des cygnes, Patrick Bruel… la liste des concerts reportés est longue. "Plus de 80 % de nos concerts sont reportés sur l'automne", ajoute-t-elle. Cela engendre de véritables conséquences économiques. "Cela nous prive de recettes pendant quatre mois. On va avoir du mal à clôturer le bilan. C'est une catastrophe." Un seul rayon de soleil pour la direction : la saison prochaine risque d'être copieuse.