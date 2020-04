Podcast. Confinement : l'écologie joyeuse

L'effet de sidération passé, l'araignée tisse sa toile au coin de la fenêtre et il est possible de voir dans l'effondrement une chance de recommencement. Avec le confinement, les circuits courts sont à l'honneur et le " consommer local " devient une véritable alternative sérieuse aux importations massives et aux déplacements irraisonnés. Avec un conseil de lecture : "abécédaire de l'écologie joyeuse" d'Eric de Kermel.