Football. Après le confinement, "il faudra évoluer dans nos pratiques" au FC Rouen

Fin de saison pour les championnats de football amateur, du district au national. La décision devrait être entérinée ce jeudi 16 avril par la Fédération française de football qui arrêtera aussi les clubs promus ou relégués. Entretien avec Fabrice Tardy, président du FC Rouen, pensionnaire de National 2 (3e au championnat).

Comment réagissez-vous à cette décision ?

"Avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est un principe qui me paraît plus que raisonnable, notamment au niveau des jeunes et de l'équipe première. Il n'était pas question de reprendre tant que nous n'avons pas réglé le risque sanitaire, de mettre en sécurité nos licenciés, nos joueurs. Avec l'annulation de tous les grands événements jusqu'à la mi-juillet, pour nous, la saison est bien terminée."

Comment déterminer les vainqueurs selon vous ?

"Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans la presse ou dans les clubs. Moi, j'étais partisan de ne regarder que la phase aller pour déterminer le titre de champion parce que c'est le plus équitable, car tout le monde s'est rencontré sur la phase aller. Vous allez me dire que cette idée m'arrange parce que nous étions premiers de la phase aller.

Ça m'embête énormément, car nous aurions bien voulu terminer comme il faut le championnat et que le meilleur gagne mais là, ce n'est pas le cas. Le président de la Fédération a décidé de ne pas faire de saison blanche, de ne pas geler le championnat, donc j'attends sa décision."

Quelles traces laissera cette crise sanitaire dans le foot ?

"Il va falloir adopter des règles premières et les renforcer. Je préconise, pour la saison prochaine, la mise en place, à chaque entraînement, de prise de température de nos joueurs et de nos licenciés. Ce sont des mesures que nous mettrons en place dans le club quoi qu'il en soit. Il va falloir évoluer dans la pratique de nos sports avec des règles sanitaires très strictes. Le quotidien sera compliqué car il y a une promiscuité dans les vestiaires donc, on va réfléchir à adopter un maximum de sécurité, même après le déconfinement."