Le Havre. Confinement : Le Refuge poursuit ses mesures de protection

Le Refuge Normandie, au Havre, accueille des jeunes rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle. En cette période de confinement, les jeunes ne sont pas laissés seuls, ils continuent d'être encadrés.

Au Refuge Normandie, ce sont six jeunes qui sont accompagnés (trois sont dans un appartement relais, un est à l'hôtel et deux sont en "accompagnement de jour"). Les permanences au local situé 56 rue Labédoyere au Havre sont suspendues, mais les jeunes sont notamment suivis dans le cadre de leurs études. Un concours national a été lancé. Des jeunes du Refuge ont réalisé des vidéos afin de parler de leur confinement et de leur talent. C'est Trystan qui défend les couleurs de la Normandie.

L'association lance également un appel aux dons. Même pendant le confinement, les demandes d'accueil dans les Refuges de France affluent. Aujourd'hui, 267 jeunes sont pris en charge dans les différentes antennes de l'association et les dons sont en nette baisse depuis le début du confinement.