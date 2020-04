Froberville. Malgré le confinement, Fitness And Dance continue ses cours via le net

Comment continuer à faire du sport pendant le confinement ? Cela peut passer par les réseaux sociaux. Les associations se sont adaptées et elles sont nombreuses à proposer des cours via le net. C'est le cas près de Fécamp, pour l'association Fitness And Dance, de Froberville.

L'association a créé, avec trois autres clubs, un groupe Facebook pour ses adhérents. Cela répondait à une vraie attente. Ils sont plus de 1 100 à avoir répondu positivement. Les adhérents ont également réalisé une vidéo (plus de 6 600 vues) sur l'air de Nos héros du quotidien de Soprano, pour soutenir les soignants. Clémence Rioult, animatrice à Fitness And Dance, publie toutes les semaines une nouvelle vidéo, accessible à tous.