Manche. Coronavirus : 48 heures sans décès dans les hôpitaux

Le bilan effectué par les autorités au soir du lundi 13 avril faisait état d'une deuxième journée consécutive sans décès en milieu hospitalier dans la Manche. Avec 21 victimes dans les hôpitaux depuis le début de la crise, le département reste le moins meurtri de Normandie, derrière l'Orne (19 décès). La Manche comptait par ailleurs 73 personnes hospitalisées à cause du Covid-19, soit une de plus que la veille, mais six de moins par rapport au début du week-end de Pâques.