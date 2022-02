La Banque Alimentaire organise sa collecte annuelle de denrées alimentaires non périssables, ces vendredi 27 et samedi 28 novembre. Des centaines de bénévoles seront mobilisés durant ces deux jours aux portes des moyennes et des grandes surfaces de l'agglomération.



