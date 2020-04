Orne. Chômage partiel : un tiers des salariés du département concernés

"La situation est très évolutive", prévient d'abord la préfète de l'Orne, Françoise Tahéri, qui, ce vendredi 10 avril à la mi-journée, a dressé un premier point de la situation économique des entreprises dans son département, en plein Covid-19.

En préambule, la représentante de l'État dans l'Orne a souligné "la mobilisation de tous les acteurs". Elle a d'ailleurs multiplié les réunions avec les organisations professionnelles et de salariés. La situation évolue d'heure en heure, mais à ce jour, très concrètement, 159 entreprises de l'Orne ont par exemple bénéficié d'un prêt BPI, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'hôtellerie-restauration. 1 300 entreprises en Normandie ont bénéficié de prêts garantis par l'État, sept seulement dans l'Orne ont sollicité le médiateur du crédit.

Des demandes traitées en 48 heures

Concernant l'activité partielle : sur 8 400 entreprises de l'Orne qui emploient des salariés, 2 257 ont formulé une demande. Après des saturations informatiques au début, la situation s'est normalisée, les demandes sont désormais traitées sous 48 heures. 22 155 salariés ornais sont actuellement au chômage partiel, notamment dans la construction. Mais les nouvelles notifications des gestes barrières dans ce secteur devraient permettre un redémarrage rapide de cette activité. Une réunion aura lieu avec cette branche dès ce vendredi en préfecture de l'Orne. Principaux secteurs touchés : le commerce (22,7 %), les activités non marchandes et associations (19,4 %), le BTP (16,9 %), l'hébergement-restauration (13,3 %), les autres services non-marchands (12,2 %). Dans l'Orne, le fonds de solidarité (aide forfaitaire de 1 500 €) a déjà été versé à 1 408 demandeurs, pour un montant moyen de 1 335 €. Concernant les reports de charges fiscales (IS, taxes sur les salaires) 191 entreprises (sur 247 demandes) en ont déjà bénéficié. La majorité des remboursements de TVA sont désormais réglés sous 30 jours. La redevance audiovisuelle professionnelle (hôtels) a été reportée de trois mois. Concernant l'Urssaf et le paiement des cotisations patronales et salariales, sur l'échéance du 15 mars : 9 millions d'euros (sur 25) ont été reportés de trois mois dans l'Orne (soit 34 %). Au mercredi 8 avril : 605 entreprises (sur 5 179 concernées) ont demandé un report, essentiellement dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, des services, et de la construction.

"Tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de licenciement et que les entreprises passent cette étape très difficile, c'est l'enjeu et le défi", a souligné la préfète qui a terminé son exposé par un remerciement aux professionnels de santé et aux filières de 1er plan.