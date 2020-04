Calvados. Le dernier message de Pâques de Monseigneur Boulanger

A l'occasion de la Semaine Sainte pour les Chrétiens, l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jean-Claude Boulanger adresse son traditionnel message de Pâques aux fidèles. Il y revient bien sûr sur la crise sanitaire du coronavirus qui touche la Normandie et le monde.

La messe de Pâques depuis la cathédrale de Bayeux sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du diocèse à 10 h 30, le lundi 13 avril. C'est également le cas pour celle du Vendredi saint, ce vendredi 10 avril à 19 heures.

Le message de Monseigneur Boulanger

"Au moment où tant d'hommes et de femmes sont marqués par la maladie, l'isolement, la peur du chômage ou du dépôt de bilan, ne désespérons pas de l'avenir. Nous ne combattons pas les forces du mal uniquement en les dénonçant. Nous découvrons qu'on ne peut vaincre le mal que par la bonté et le service de l'autre. Nous vivions dans une société de consommation, du chacun pour soi. Au cœur de la crise sanitaire du Covid-19, nous découvrons une économie qui peut être au service de la vie et de la solidarité.

Je repense à cette parole de Tagore, ce sage hindou, mort en 1941 qui écrivait : 'Je rêvais que la vie était joie. Je découvris que la vie est service. Je me suis mis à servir et je compris que le service est joie'.

Durant cette semaine que les chrétiens appellent 'Semaine Sainte', ils évoquent le geste du Christ qui, avant de mourir sur la croix, a lavé les pieds de ses disciples. Ce service, habituellement accompli par un serviteur, Jésus le fait comme pour remettre ses disciples sur pied alors qu'ils vont traverser l'épreuve de l'échec et de la mort. Je pense à tous ceux et celles qui, par leurs soins, leur attention aux autres, participent à l'œuvre de Dieu qui veut nous remettre sur pied. Ce confinement nous oblige à passer de la proximité physique à la présence aux autres.

Pour les chrétiens, Pâques évoque, malgré sa mort, la victoire du Christ sur les forces du mal. Seuls ceux qui donnent leur vie par amour fécondent l'histoire humaine. Alors réjouissons-nous que tant d'hommes et de femmes participent par le don d'eux-mêmes à la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur l'indifférence. Continuons de croire en notre humanité.

Bonne fête de Pâques à vous tous."

Monseigneur Boulanger prend prochainement sa retraite, ce doit donc être sa dernière Semaine Sainte en tant qu'évêque.