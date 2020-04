Fécamp. Actif Insertion offre du matériel de protection aux agents de la Ville

Les associations caritatives restent mobilisées. À Fécamp, l'association Actif Insertion vient d'offrir des paires de gants, masques chirurgicaux, blouses à usage unique, charlottes, surchaussures et gel désinfectant à la Ville de Fécamp et au CCAS, afin de fournir chaque jour l'équipement de protection aux aides à domicile, aux agents de portage des repas et à tous ceux qui œuvrent sur le terrain. Ce sont également 100 kilos de poissons surgelés issus de la pêche locale qui ont été donnés et qui contribueront à la qualité des repas préparés pour les bénéficiaires des portages à domicile.

L'association Actif Insertion reste joignable au 02 35 29 74 79 du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.