Le Havre Métropole. Des reports de collectes de déchets pour lundi de Pâques

En raison du lundi 13 avril (Pâques), la collecte des déchets ménagers et recyclables est reportée dans certaines communes de la Communauté urbaine du Havre. Le report est prévu le mardi 14 avril pour les communes de Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Epretot, Etretat, Fongueusemare, La Cerlangue, La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul, Saint-Vigor-d'Ymonville et Saint-Vincent-de-Crasmesnil. Le mercredi 15 avril, il faudra sortir ses poubelles au Havre (samedi 18 avril pour les recyclables), Oudalle et Sainte-Adresse. La collecte se fera le jeudi 16 avril à Etainhus, Gommerville et La Remuée. Le ramassage est prévu le vendredi 17 avril pour Saint-Romain-de-Colbosc et le samedi 18 avril pour Graimbouville et Les Trois Pierres.

En revanche, la collecte est maintenue le lundi 13 avril pour les communes de Fontaine-la-Mallet, Fontenay et Montivilliers Ouest.

Pour rappel, la collecte des biodéchets et des déchets verts est suspendue pendant la durée du confinement. Les centres de recyclages sont également fermés.