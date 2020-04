Putanges-Pont-Ecrepin. Solidarité envers les EHPAD : les enfants aussi

Entreprises, particuliers, collectivités, et même… enfants sont solidaires avec l'EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Putanges, près d'Argentan, ce qui facilite le confinement des résidents.

Alors que les EHPAD sont en "détresse absolue" face à l'épidémie de coronavirus et qu'il faut "mobiliser beaucoup plus de ressources" pour les soutenir, selon la Fédération hospitalière de France dans une lettre envoyée au ministre de la Santé Olivier Véran, dans celui géré par l'association Pierre Noal à Putanges, la vie continue. Les 80 résidents sont en confinement total, chacun dans sa chambre, mais grâce à des actions de solidarité (don de gel, de masques), ce confinement a pu s'organiser au mieux. Par exemple, le collège de Putanges et le Restaurant du site universitaire d'Alençon-Damigny ont prêté du matériel et, pour égayer un peu le quotidien, l'EHPAD a lancé un appel. "Et ça marche, on reçoit tous les jours une douzaine de dessins ou de poèmes", explique Marie Divaret, qui est en charge de la communication de l'association Pierre Noal.