Musique. Un chœur de 350 stars pour soutenir les personnels soignants

Depuis quelques semaines, de nombreux artistes se mobilisent pour soutenir les soignants dans leur combat contre le coronavirus. Le collectif Et Demain vient de publier le clip de son titre de soutien à l'initiative de la Fondation Hôpitaux de France.

On y retrouve pas moins de 350 célébrités, chanteurs, comédiens, sportifs, tous filmés durant leur confinement et rappelant leur soutien et leur reconnaissance aux milliers de personnes qui se battent chaque jour pour s'occuper des victimes du COVID-19.