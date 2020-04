Musique. Le dernier album de Selena Gomez réédité et bientôt disponible

Avec plus de 172 millions de fans sur son compte Instagram, la chanteuse Selena Gomez a souhaité adresser à son public une annonce importante, un engagement musical, la réédition de son dernier album en date, Rare. Elle assure dans son message que pour chaque commande de la nouvelle édition de son opus, 1 dollar sera reversé au secours Plus 1 Covid 19 qui lutte contre le coronavirus. A noter que le disque en question contiendra de nouvelles chansons comme Boyfriend, Souvenir et She. Une occasion de se vider la tête en musique, tout en réalisant une belle action.

Selena Gomez a elle-même annoncé apporter un don personnel pour lutter contre le virus.