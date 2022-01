Rouen. En pleine crise sanitaire, une start-up livre les médicaments à domicile

Cela fait dix mois environ que Mariana Caillaud prépare le lancement de sa start-up Dolipharm. Le principe : un service de livraison de médicaments à domicile. "Vous vous connectez, donnez vos nom prénom et adresse de livraison, choisissez votre pharmacie et vous scannez votre ordonnance, votre carte vitale et votre carte de mutuelle", explique l'entrepreneuse. Elle s'occupe ensuite de contacter la pharmacie, de récupérer les médicaments et de les livrer à domicile, "le jour même pour les commandes passées avant 16 heures". Une start-up que Mariana Caillaud entend bien développer par la suite pour en faire son activité principale. Mais, en pleine crise sanitaire, elle la lance de façon entièrement gratuite et bénévole. "Je veux participer à l'effort collectif, explique-t-elle. C'est aussi une bonne occasion de mesurer l'intérêt de la solution."

Protéger les plus fragiles

Une solidarité qui peut s'avérer particulièrement utile dans cette période pour les personnes fragiles. "Le public qui a le plus besoin de médicaments, ce sont les personnes âgées et on les voit en pharmacie alors que ce sont les plus sensibles au Covid-19."

Cinq pharmacies sont déjà partenaires de l'initiative, pour la relayer et la faire connaître. L'entrepreneuse s'engage, quoi qu'il en soit, à aller chercher les traitements dans les pharmacies habituelles des patients qui font appel à elle, à Rouen, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Bihorel.